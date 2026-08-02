Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim almak isteyen binlerce adayın katıldığı seçim aşamalarının ardından gözler mülakat sonuçlarına çevrildi. Peki, Hava Harp Okulu, Astsubay Meslek Yüksek Okulları, Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakat sonuç tarihi belli oldu mu?
MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ 2026
1 Temmuz'da başlayan Millî Savunma Üniversitesi 2025 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 29 Temmuz 2025 tarihinde sona erdi.
MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mülakat sonuçlarının tüm mülakat işlemlerinin tamamlanmasının ardından erişime açılacak. MSÜ mülakat sonuçlarına ilişkin duyuru gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.