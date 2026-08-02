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Hava Harp Okulu, Astsubay Meslek Yüksek Okulları, Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakat sonuç tarihi belli oldu mu?

Hava Harp Okulu, Astsubay Meslek Yüksek Okulları, Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakat sonuç tarihi belli oldu mu?

2.08.2026 18:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Hava Harp Okulu, Astsubay Meslek Yüksek Okulları, Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakat sonuç tarihi belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu, Astsubay Meslek Yüksek Okulları ve Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu tercih sürecini tamamlayan adaylar, mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, Hava Harp Okulu, Astsubay Meslek Yüksek Okulları, Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakat sonuç tarihi belli oldu mu?
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Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim almak isteyen binlerce adayın katıldığı seçim aşamalarının ardından gözler mülakat sonuçlarına çevrildi. Peki, Hava Harp Okulu, Astsubay Meslek Yüksek Okulları, Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakat sonuç tarihi belli oldu mu?

MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ 2026

1 Temmuz'da başlayan Millî Savunma Üniversitesi 2025 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 29 Temmuz 2025 tarihinde sona erdi.

MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mülakat sonuçlarının tüm mülakat işlemlerinin tamamlanmasının ardından erişime açılacak. MSÜ mülakat sonuçlarına ilişkin duyuru gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

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