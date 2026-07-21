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Hava Harp Okulu öğrencileri eğitim sırasında rahatsızlandı: 1 öğrenci şehit oldu

Hava Harp Okulu öğrencileri eğitim sırasında rahatsızlandı: 1 öğrenci şehit oldu

21.07.2026 11:46:00
Güncellenme:
İHA
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Hava Harp Okulu öğrencileri eğitim sırasında rahatsızlandı: 1 öğrenci şehit oldu

Yalova’daki Hava Kuvvetleri Komutanlığı 18’inci Ana Üs Komutanlığı’nda eğitim sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Aynı eğitimde rahatsızlanan 3 öğrencinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.
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Dün saat 17.00 sıralarında Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde bulunan 18’inci Ana Üs Komutanlığı’nda sürdürülen eğitim sırasında Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin ile 3 askeri öğrenci rahatsızlandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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'GÜNEŞ ÇARPMASI' DENİLDİ

Tedavi altına alınan öğrencilerden Veli Bilgin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer 3 öğrencinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Güneş çarpması sonucu şehit düştüğü değerlendirilen Veli Bilgin’in naaşı memleketi Niğde’ye gönderilecek.

İlgili Konular: #Şehit #Çiftlikköy

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