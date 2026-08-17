Hava Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni: Orgeneral Dalkıran görevi devraldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığında düzenlenen devir teslim törenine katıldı. 2026 Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararları kapsamında emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, görevini Orgeneral Rafet Dalkıran’a devretti.
Hava Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel katıldı.
2026 YAŞ kararları kapsamında emekliye sevk edilen Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini Orgeneral Rafet Dalkıran’a devretti.