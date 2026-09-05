Havacılık Bilim Merkezi olarak kullanılıyordu: O uçak alev alev yandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’ndeki Havacılık Bilim Merkezi olarak kullanılan uçakta saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler uçağın gövdesini sararken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

UÇAK BÜYÜK HASAR ALDI

Airbus A340 tipi yolcu uçağında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında uçakta büyük hasar meydana gelirken itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

2018'DE GETİRİLMİŞTİ

2018 yılında parça parça 14 TIR’la ilçeye getirilerek 17 dönümlük bir araziye konuşlandırılan ve daha sonra da montajı yapılan kanat açıklığı 60, gövde uzunluğu 64 metre olan Airbus A340 tipi yolcu uçağı Havacılık Bilim Merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştı.