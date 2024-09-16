Havaya ateş açan 6 şahsı jandarma yakaladı
Gaziantep’te jandarma ekipleri 6 şüpheli şahsı havaya ateş açtığı esnada yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 4 adet av tüfeği ile 3 adet tabanca ele geçirildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde havaya rasgele ateş açan silah magandalarına yönelik Ağustos ayı içerisinde çok sayıda operasyon yapıldı.
Şahinbey, Şehitkâmil, Oğuzeli ve Nurdağı ilçelerinde yapılan operasyonlarda 6 şüpheli şahıs havaya ateş açtığı esnada yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahısların üzerinde ve ikametinde yapılan arama neticesinde 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 3 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: #Jandarma
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