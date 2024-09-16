Havaya ateş açan 6 şahsı jandarma yakaladı

Yayınlanma: 16.09.2024 - 09:31

Güncelleme: 16.09.2024 - 09:32

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde havaya rasgele ateş açan silah magandalarına yönelik Ağustos ayı içerisinde çok sayıda operasyon yapıldı.

Şahinbey, Şehitkâmil, Oğuzeli ve Nurdağı ilçelerinde yapılan operasyonlarda 6 şüpheli şahıs havaya ateş açtığı esnada yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların üzerinde ve ikametinde yapılan arama neticesinde 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 3 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.