Havaya ateş açan 6 şahsı jandarma yakaladı

Gaziantep’te jandarma ekipleri 6 şüpheli şahsı havaya ateş açtığı esnada yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 4 adet av tüfeği ile 3 adet tabanca ele geçirildi.

Havaya ateş açan 6 şahsı jandarma yakaladı
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İHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 09:31

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde havaya rasgele ateş açan silah magandalarına yönelik Ağustos ayı içerisinde çok sayıda operasyon yapıldı.

Şahinbey, Şehitkâmil, Oğuzeli ve Nurdağı ilçelerinde yapılan operasyonlarda 6 şüpheli şahıs havaya ateş açtığı esnada yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların üzerinde ve ikametinde yapılan arama neticesinde 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 3 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.


Etiketler: #Jandarma

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