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Havuzda boğulan 13 yaşındaki Orhan ile ilgili yürek yakan ayrıntı: LGS sonrası fen lisesini kazanmış...

Havuzda boğulan 13 yaşındaki Orhan ile ilgili yürek yakan ayrıntı: LGS sonrası fen lisesini kazanmış...

4.08.2026 12:50:00
Güncellenme:
DHA
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Havuzda boğulan 13 yaşındaki Orhan ile ilgili yürek yakan ayrıntı: LGS sonrası fen lisesini kazanmış...

Halı sahaya ait yüzme havuzunda boğularak yaşamını yitiren 13 yaşındaki Orhan Dozen'den geriye yürek burkan bir ayrıntı kaldı. Dozen'in, LGS'nin ardından çok istediği Kızıltepe Fen Lisesi'ni kazandığı öğrenildi.
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, halı sahaya ait yüzme havuzunda boğulan Orhan Dozen (13), son yolculuğuna uğurlandı.

Dozen’in Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonrası fen lisesine yerleştiği belirtildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Şenyurt yolu üzerindeki halı sahaya ait ücretli yüzme havuzunda meydana geldi.

KURTARILAMADI

Havuzda hareketsiz duran Orhan Dozen'i fark edenler, çocuğu sudan çıkararak Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Dozen, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Orhan Dozen’in cenazesi, otopsi işlemleri sonrası ailesine teslim edildi. Dozen’in cenazesi, gece geç saatlerde Kızıltepe ilçesi merkez Sanayi Mahalle Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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KIZILTEPE FEN LİSESİ’Nİ KAZANMIŞ

Dozen’in LGS sonrası aldığı puanla, çok istediği Kızıltepe Fen Lisesi’ne yerleştiği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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