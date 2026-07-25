Havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk, 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde ailesiyle tatil yaptığı otelin yetişkin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren Muhammed Renas Çelik (4), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 otel çalışanı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 23 Temmuz’da Okurcalar Mahallesi’nde faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Ailesiyle birlikte tatil yapan Muhammed Renas Çelik, yetişkin havuzunda boğulma tehlikesi geçirdi. Havuzda olduğunu fark eden babası tarafından sudan çıkarılan Muhammed Renas Çelik için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan küçük çocuk, tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan Muhammed Renas Çelik, tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan otel çalışanları F.C. ile A.G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Otel çalışanları çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.