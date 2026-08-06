Hayvan bakımevlerinde şeffaflık çağrısı: 'Yurttaşların engelsiz erişimi güvence altına alınmalı''

Türkiye'de sahipsiz hayvan bakımevleri son dönemde hem toplama uygulamaları hem de şeffaflık tartışmalarıyla yeniden gündemde.

Hayvan hakları savunucuları, birçok belediyeye ait bakımevinde yurttaşların ve gönüllülerin içeriye alınmadığını, denetim mekanizmalarının ise yeterince işletilmediğini belirterek kamuya ait bu alanların daha erişilebilir ve hesap verebilir olması gerektiğini savunuyor.

Özellikle ziyaret taleplerinin herhangi bir hukuki gerekçe gösterilmeksizin reddedildiği yönündeki iddialar, bakımevlerinin işleyişine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

Beyoğlu Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu’ndan Taci Karan, şeffaflığın yalnızca bakımevlerinin ziyaret edilebilmesinden ibaret olmadığını söyledi. Bakımevlerinin kamusal alan olduğunun altını çizen Karan, tüm yurttaşların bu alanlara erişebilmesi gerektiğini ifade etti.

Ancak uygulamada ziyaret izinlerinin çoğu zaman kurum yöneticilerinin inisiyatifine bırakıldığını belirten Karan, gerekçe gösterilmeden yurttaşların içeri alınmadığı örneklerle karşılaşıldığını söyledi. Karan, bu durumun hem kamu denetimini hem de güven duygusunu zedelediğini vurguladı.

Uzun süre bakımevlerinde kalan hayvanların ciddi fiziksel ve psikolojik sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten Karan, yoğun toplamayla birçok tesiste karantina süreçlerinin uygulanamadığını dile getirdi. Karan, şeffaflığın ancak düzenli raporlama, bağımsız denetim, gönüllülerin sürece katılımı ve bakımevlerine engelsiz erişiminin güvence altına alınmasıyla mümkün olacağını söyledi.