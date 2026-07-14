Hayvan hakkı savunucularından GÜSODER hakkında suç duyurusu

Yaşatacağız Platformu ile Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi'nin ortak çağrısıyla yapılan başvurular kapsamında İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Ayvalık, Bodrum, Bursa, Çorlu, Kocaeli ve Yalova'daki Cumhuriyet başsavcılıklarına dilekçeler sunuldu.

İstanbul'da Çağlayan Adliyesi, Ankara'da Sıhhiye Adliyesi, İzmir'de ise Bayraklı ve Seferihisar adliyelerinde başvuruların ardından basın açıklamaları yapıldı. Organizasyonu gerçekleştiren platformlar, suç duyurularının ilerleyen günlerde farklı illerde de sürdürüleceğini açıkladı.

‘HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNDUK’

Cumhuriyet başsavcılıklarına sunulan dilekçelerde, GÜSODER yöneticileri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında soruşturma yürütülmesi talep edilirken, Türk Medeni Kanunu uyarınca dernek hakkında fesih davası açılması istemine de yer verildi.

Başvurularda, kamuoyunu yanıltıcı bilgi yayılması, toplumsal barışı zedelediği değerlendirilen söylem ve paylaşımlar ile sokakta yaşayan hayvanları hedef gösterdiği öne sürülen içeriklere ilişkin değerlendirmeler ve bu iddialara dayanak olarak sunulan deliller savcılıklara iletildi.

Suç duyurularının ardından adliyeler önünde ortak basın açıklaması yapan hayvan hakkı savunucuları, girişimin herhangi bir düşünceyi susturma amacı taşımadığını, hukuk devletinin işleyişine katkı sunmayı hedeflediğini ifade etti.

Açıklamada, “Bugün burada yalnızca bir suç duyurusunda bulunmadık. Yaşam hakkını, doğru bilgiye dayalı kamusal tartışmayı ve hukukun üstünlüğünü savunduk. Hiç kimsenin nefret söylemiyle canlıları hedef göstermesine, toplumda korku ve düşmanlık üretmesine sessiz kalmayacağız” ifadelerine yer verildi.

Platform temsilcileri ayrıca yapılan başvuruların yalnızca ceza soruşturması talebi olmadığını, son yıllarda giderek sertleştiğini belirttikleri nefret söylemine karşı hukukun işletilmesi çağrısı niteliği taşıdığını vurguladı.