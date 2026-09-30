Hayvan hakları için uluslararası hukuk hamlesi

Avukatın Sesi İnisiyatifi, Türkiye’de hayvanlara yönelik ihlal iddiaları ile hayvan hakları savunucularına yönelik uygulamaları uluslararası yargı mercilerinin gündemine taşımaya hazırlanıyor.

İnisiyatif, 2 Ekim’de Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak başvuru sürecine ilişkin bilgi verecek.

Hayvan hakları alanında faaliyet gösteren Avukatın Sesi İnisiyatifi, Türkiye’de hayvanlara yönelik uygulamaları uluslararası düzeye taşımak için harekete geçti.

İnisiyatif adına sürece ilişkin bilgi veren avukat Nur Meşe, uluslararası başvurunun 2024 yılında yapılan yasal değişikliğin ardından sokak hayvanlarına yönelik uygulamalar başta olmak üzere çeşitli hayvan hakları ihlali iddialarını kapsayacağını belirtti.

İnisiyatif, 2 Ekim saat 12.00’de Çağlayan Adliyesi önünde dava açılışı ve basın açıklaması gerçekleştirecek.

‘İÇ HUKUK YOLLARINI TÜKETTİK’

Meşe, başvurunun temel gerekçelerinden birinin Türkiye’deki iç hukuk yollarının tüketilmiş olması olduğunu söyledi.

2024’te yapılan yasal değişikliğin ardından sokak hayvanlarına yönelik uygulamalarda ihlaller yaşandığını savunan Meşe, hayvanların toplu şekilde öldürülmesi, işkence ve kötü muameleye maruz bırakılması iddialarının başvurunun kapsamında olacağını belirtti.

Meşe, kamu kurumları ve yerel yönetimlere yapılan başvurulardan sonuç alınamadığını savunarak, uluslararası başvuruyla Türkiye’de yaşandığını ileri sürdükleri ihlallerin uluslararası kamuoyunun gündemine taşınmasını ve kınanmasını talep edeceklerini ifade etti.

HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI DA BAŞVURUDA

Başvurunun yalnızca hayvanlara yönelik uygulamalarla sınırlı olmayacağını belirten Meşe, hayvan hakları savunucularının karşılaştığı uygulamaların da dosyada yer alacağını söyledi.

Meşe; sahiplendirme süreçlerinin zorlaştırılması, derneklere ve hayvan hakları savunucusu olarak bilinen kişilere yönelik yaptırımlar uygulanması gibi başlıkların da ele alınacağını kaydetti.

BARINAKLARIN KOŞULLARI GÜNDEME GETİRİLECEK

İnisiyatifin uluslararası başvurusunda Türkiye’nin farklı illerinde yaşandığı belirtilen olayların yanı sıra hayvan bakımevlerinin koşullarına ilişkin iddialar da yer alacak.

Meşe, mevcut mevzuatta barınakların koşullarına yönelik düzenlemeler bulunmasına karşın bu kurallara uyulmadığını savundu. Barınakların ziyarete kapalı olması, denetim mekanizmalarının işletilmemesi, yaptırım uygulanmaması ve hayvanlara yönelik suçların etkin biçimde soruşturulmaması da başvurunun gündeminde olacak.

‘ULUSLARARASI DÜZEYDE KINANSIN’

İnisiyatif, uluslararası başvuruyla Türkiye’deki hayvan hakları ihlali iddialarının uluslararası düzeyde gündeme taşınmasını ve bu uygulamaların kınanmasını hedefliyor.

Avukatın Sesi İnisiyatifi, hayvanların yaşam hakkını savunan herkesi 2 Ekim saat 12.00’de Çağlayan Adliyesi önünde yapılacak basın açıklamasına davet etti.