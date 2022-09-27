Hayvan otlatırken kayboldu, iz takip köpeği 'Talan' buldu
Tokat'ta, hayvan otlatmak için evden çıkan ve dünden beri kayıp olarak aranan Halil Özdemir (83), ormanda uyurken, jandarma iz takip köpeği 'Talan' ile bulundu.
Niksar İlçesine bağlı Bilgili köyünde yaşayan Halil Özdemir, önceki gün hayvan otlatmak için evinden ayrıldı. Akşam saatleri olmasına rağmen geri dönmeyince Özdemir'in yakınları, köylülerle birlikte bölgede arama çalışması başlattı. Köyün 2 kilometre dışında hayvanları bulan köylüler, Özdemir'e ulaşamadı.
ORMANDA UYURKEN BULUNDU
İhbar üzerinde bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri de sevk edilerek arama çalışması başlatıldı. Bu sabah devam edilen arama çalışmaları sırasında Özdemir, jandarma iz takip köpeği 'Talan' tarafından köyün 3 kilometre dışında ormanda uyurken bulundu.
Sağlık kontrolünden geçirilen Halil Özdemir, yakınlarına teslim edildi.
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