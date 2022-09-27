Hayvan otlatırken kayboldu, iz takip köpeği 'Talan' buldu

27 Eylül 2022 Salı, 11:28

Niksar İlçesine bağlı Bilgili köyünde yaşayan Halil Özdemir, önceki gün hayvan otlatmak için evinden ayrıldı. Akşam saatleri olmasına rağmen geri dönmeyince Özdemir'in yakınları, köylülerle birlikte bölgede arama çalışması başlattı. Köyün 2 kilometre dışında hayvanları bulan köylüler, Özdemir'e ulaşamadı.

ORMANDA UYURKEN BULUNDU

İhbar üzerinde bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri de sevk edilerek arama çalışması başlatıldı. Bu sabah devam edilen arama çalışmaları sırasında Özdemir, jandarma iz takip köpeği 'Talan' tarafından köyün 3 kilometre dışında ormanda uyurken bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen Halil Özdemir, yakınlarına teslim edildi.