Hayvan pazarında iki grup arasında kavga: 1 kişi yaralandı

Siverek Hayvan Pazarı’nda sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çok sayıda kişinin karıştığı kavgaya jandarma ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı.

Kavga sırasında yaralanan S.Ö. (30), olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, hayvan pazarında yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.