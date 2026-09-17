Hayvan yemi adı altında ithal edilip pekmez, sirke ve alkol fabrikalarına gönderildiği iddia ediliyor: Üzümde hile kuşkusu!

İktidar, kuru üzümde geçen yılın altında fiyat açıklamıştı. Geçen yıl 120 lira olan 9 numara kuru üzüme 95 lira fiyat verilmişti. 150 lira fiyat bekleyen üreticinin tepkisi devam ederken, yeni bir iddia gündeme geldi. YENİ Parti Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “hayvan yemi” amacıyla kuru üzüm ithalatı yapılmasına tepki gösterdi. İthal edilen ürünlerin içeriği, kalitesi ve kullanım alanlarına ilişkin ciddi soru işaretleri bulunduğunu belirten Bakırlıoğlu, denetim çağrısı yaptı. Bakırlıoğlu, “Şu anda ‘hayvan yemi’ adı altında Türkiye’ye kuru üzüm geliyor. Sadece Özbekistan’dan 45 liradan tonlarca kuru üzüm geldiği söyleniyor. Neyin geldiğini bilmiyoruz. Bunlarda kalıntı var mı, nedir, ne değildir bilmiyoruz. Türkiye’de üreticimiz binbir emekle üzüm yetiştirirken, dışarıdan bu şekilde ürün getirilmesini kabul etmek mümkün değil” dedi.

‘SİRKE, PEKMEZ, ALKOL FABRİKALARINA...’

İthal edilen kuru üzümlerin tamamının “hayvan yemi” olarak kullanıldığı yönündeki açıklamaların da gerçeği yansıtmadığını savunan Bakırlıoğlu, ürünlerin farklı sanayi alanlarında kullanıldığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini vurguladı. Bakırlıoğlu, “Peki bunlar gerçekten ‘hayvan yemi’ olarak mı kullanılıyor ? Hayır. Bunlar sirke fabrikasına, pekmez fabrikasına ve alkol sanayisine gidiyor. Eğer bir ürün ‘hayvan yemi’ olarak ithal ediliyorsa bunun gerçekten ‘hayvan yemi’ olarak kullanılıp kullanılmadığı da denetlenmelidir” diye konuştu.

‘KİMLERİN GETİRDİĞİ BELLİ’

Konuyu daha önce Ticaret Bakanı’na da ilettiğini belirten Bakırlıoğlu, ithalatı gerçekleştiren firmalara ilişkin bilgilerin de kendisinde olduğunu söyledi. Bakırlıoğlu, “Ben geçen sene bütçe görüşmelerinde Ticaret Bakanı’na söyledim. Dedim ki, ‘bunu kimin, kimlerin getirdiği belli. Eğer isim isim isterseniz, ben size isim isim kimlerin getirdiğini de söyleyebilirim.’ Ama o günden bugüne kadar ne bana ulaşan oldu ne de değişen bir şey. Bunun önüne geçilmesi lazım” dedi.

‘ÜRETİCİ EZİLİYOR’

İthalatın kuru üzüm piyasasındaki fiyatlar üzerindeki etkisinin de araştırılması gerektiğini vurgulayan Bakırlıoğlu, üreticinin maliyetler karşısında ezildiğine dikkat çekti. Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Bugün kuru üzüm fiyatı 60 liraya kadar gerilemiş durumda. Üreticinin maliyeti ortada, emeği ortada. Bir tarafta kendi üreticimizin ürünü tarlada, sergide değer kaybederken diğer taraftan dışarıdan kuru üzüm getiriliyorsa burada ciddi bir sorun var demektir. Türkiye’nin üreticisini koruması, ithalatı denetlemesi ve kuru üzüm piyasasında yaşanan bu çarpıklığa bir an önce müdahale etmesi gerekiyor.”

‘KAMUOYUNA AÇIKLANMALI’

Bakırlıoğlu, kuru üzüm ithalatının hangi amaçla yapıldığının, ithal edilen ürünlerin hangi firmalara ve hangi sektörlere gönderildiğinin ve ürünlerde herhangi bir kalıntı bulunup bulunmadığının kamuoyuna açıklanması gerektiğini söyledi. Bakırlıoğlu, “Manisa’nın, Ege’nin üreticisi kaderine terk edilemez. Üreticimizin alın terinin karşılığını alması için gerekli denetimler yapılmalı, kuru üzüm ithalatının hangi koşullarda gerçekleştirildiği şeffaf biçimde ortaya konulmalıdır” diye konuştu.

MECLİS GÜNDEMİNDE

Bakırlıoğlu, iddiaları yeniden Meclis gündemine de taşıdığını, ilgili bakanların yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırladıklarını belirtti. *ANKARA*