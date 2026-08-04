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Hayvanları koruma derneği başkanı Gülay Akgün Mutlu'nun katil zanlısı Kırıkkale'de gözaltına alındı

Hayvanları koruma derneği başkanı Gülay Akgün Mutlu'nun katil zanlısı Kırıkkale'de gözaltına alındı

4.08.2026 20:25:00
Güncellenme:
ANKA
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Hayvanları koruma derneği başkanı Gülay Akgün Mutlu'nun katil zanlısı Kırıkkale'de gözaltına alındı

Ankara Çankaya'da 27 Temmuz'da öldürülen Gülay Akgün Mutlu'yu öldürmekten şüpheli ağabeyi K. Akgün (45), Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde gözaltına alındı.

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde 27 Temmuz'da Gülay Akgün Mutlu'nun öldürülmesine ilişkin şüpheli ağabeyi K. Akgün (45), Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı 27 Temmuz 2026'da Ankara'nın Çankaya ilçesi İmrahor Deresi bölgesinde Gülay Akgün Mutlu (41) isimli kadının öldürülmesi olayının şüphelilerinden ağabeyi K.Akgün'ün (45) Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Olunlu köyündeki bir mandırada saklandığı bilgisine ulaştı.

Alınan bilgi üzerine zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi. Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT, TEM Şube Müdürlüğü ve Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekiplerinden oluşan toplam 32 personel operasyona katıldı.

Operasyonda, "kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan aranan K.A. yakalandı.

Zanlının Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilmek üzere işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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