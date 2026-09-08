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Hazal Bayhan Koç kimdir? Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Hazal Bayhan Koç kaç yaşında, nereli?

Hazal Bayhan Koç kimdir? Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Hazal Bayhan Koç kaç yaşında, nereli?

8.09.2026 17:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Hazal Bayhan Koç kimdir? Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Hazal Bayhan Koç kaç yaşında, nereli?

Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimlerindeki görüntülere takılan Meclis Üyesi Hazal Bayhan Koç'un hayatı merak ediliyor. Peki, Hazal Bayhan Koç kimdir? Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Hazal Bayhan Koç kaç yaşında, nereli?
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AKP’nin itirazı üzerine iptal edilen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi yeniden yapıldı. Dört tur sonunda Dündar Ziya Gültekin başkan vekili seçildi. Seçim sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Hazal Bayhan Koç da gündeme geldi. Peki, Hazal Bayhan Koç kimdir? Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Hazal Bayhan Koç kaç yaşında, nereli?

HAZAL BAYHAN KOÇ KİMDİR?

Av. Hazal Bayhan Koç, 1994 yılında İstanbul Üsküdar’da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Öğrencilik hayatı boyunca çeşitli kurumsal ve butik avukatlık bürolarında öğrenci stajyer olarak görev yaptı. Yasal stajını tamamlamasının ardından Ekim 2020’de avukatlık ruhsatını aldı ve Ocak 2021 itibarıyla kendi hukuk bürosunda avukatlık mesleğini icra etmeye başladı.

Hukuk kariyerinin yanı sıra genç bir kadın siyasetçi olarak kamusal alanda aktif görev alan Bayhan-Koç, Üsküdar Belediyesi Belediye Meclis Üyesi sıfatıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İlgili Konular: #Üsküdar Belediyesi #Hazal Bayhan Koç

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