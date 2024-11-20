Hazine arazisinde izinsiz yer açarken yakalandı: Tutanak tutuldu

Yayınlanma: 20.11.2024 - 10:45

Güncelleme: 20.11.2024 - 10:47

Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi’nde yapılan devriye esnasında Y.Ö. isimli şahsın iş makinesi ile M.Ç. isimli şahıs adına hazine arazisinde izinsiz yer açtığı tespit edildi.

TUTANAK TUTULDU

Yapılan çalışma sonlandırılırken, şüpheli şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, tutanaklar ise ilgili kurumlara iletildi.