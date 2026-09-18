Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, çalışanlara ve emeklilere verilecek zamda enflasyonu işaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önceki gün yaptığı açıklamada, “Ücretli kesimin en az enflasyon oranında alım gücünün korunması kadar değerli ve önemli bir şey yok. Bu bizim temel hedefimizdir. Biz her zaman memura, emekliye, ücretlimize, kamu çalışanlarına en az enflasyon artışı kadar artış verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bütün kamu çalışanlarının ve emeklilerimizin maaşları her zaman en az enflasyon kadar artacak” dedi. Şimşek’in açıklaması iktidarın çalışanlar ve emekliler için yılbaşında yapacağı artış konusunda ipucu verdi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR ARTACAK?

Asgari ücret yeni yılda artacak. Şimşek, “ücretlilere” en az enflasyon kadar zam verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini söyledi. Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında yapılacak. Orta Vadeli Program’da (OVP) iktidarın gelecek yıla yönelik enflasyon beklentisi yüzde 21. Bu yıl sonu için tahmini de yüzde 28.4. İktidar bu yılki beklenti olan yüzde 28.04’ü dikkate alarak artış yaparsa asgari ücret 35 bin 947 liraya yükselecek. Gelecek yılki yüzde 21 enflasyon hedefine göre artış yapılırsa da asgari ücret 33 bin 971 lira olacak. İktidar geçen yıl aralık ayındaki görüşmelerde bu yıl için asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapmıştı. Eğer aynı görüş devam eder yüzde 27 artış yapılırsa da asgari ücret 35 bin 655 lira olacak.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Ancak açlık sınırı ağustos itibariyle 37 bin 388 liraya ulaşmış durumda. Bu oranlardaki artış asgari ücretin daha açıklandığı anda açlık sınırının altında kalacağını gösteriyor.

TEK YOL ‘EK PROTOKOL’

Şimşek, memura da en az enflasyon artışı kadar zam verdiklerini söyledi. Memur ve memur emeklisine gelecek yıl toplu sözleşme gereği yüzde 5+4 oranında zam verilecek. Oranlar enflasyon beklentisinin oldukça altında. Memur ile memur emeklisi enflasyon farkı alabiliyor. Ancak bunun için 6 ay beklemek zorunda. 6 ay boyunca maaş-aylık eriyor. Ayrıca sendikalar enflasyon farkını “zam” olarak da nitelendirmiyor. Memur ile memur emeklisine yeni yılda (enflasyon farkı hariç) enflasyonun üzerinde zam verilebilmesi için toplu sözleşmedeki oranların “ek protokol” ile yükseltilmesi gerekiyor. Memur konfederasyonları da ek protokol taleplerini geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a iletti. Hükümetten şimdilik olumlu bir yanıt yok.

EMEKLİNİN HALİ

Şimşek, emekli aylıklarının da en az enflasyon kadar attığını söyledi. İşçi ve Bağ-Kur emekli aylıkları geçmiş 6 aylık enflasyon oranında artırılıyor. Enflasyonun üzerinde bir artış yok. 6 aylık enflasyon ne kadarsa işçi ve Bağ-Kur emekli aylıkları da otomatik olarak o kadar artıyor. Memur emeklisinin aylık artışı ise memur toplu sözleşmesine bağlı. Bu emeklilerin aylıklarında sözleşme oranı ve enflasyon farkı doğrultusunda artış yapılıyor. Enflasyon farkı dahil edilmeden enflasyonun üzerinde bir artış olabilmesi ise sözleşmedeki oranların “ek protokol” ile güncellenmesine bağlı.