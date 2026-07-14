Haziran 2026 raporu: 228 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), "Haziran 2026 İş Cinayeti Raporu"nu yayımladı. Yayımlanan verilere göre, Türkiye genelinde güvencesiz çalışma koşulları ve yetersiz denetimler can almaya devam ediyor.

Raporda, haziran ayı içerisinde tam 228 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklanan acı bilançonun detaylarında, yaşamını yitiren işçilerin 218'inin erkek, 10'unun ise kadın olduğu görüldü. Tablodaki en çarpıcı verilerden biri de çocuk ve göçmen işçi ölümleri oldu.

Rapora göre, haziran ayında 6 çocuk işçi ve 14 mülteci/göçmen işçi çalışırken yaşamından koptu.

ÖLÜMLERİN EN ÇOK YAŞANDIĞI SEKTÖRLER VE NEDENLER

İşkoluna göre ölümler incelendiğinde, güvencesizliğin en yoğun olduğu iki sektör yine zirvede yer aldı.

Raporda öne çıkan veriler şu şekilde sıralandı:

Tarım/Orman: 54 ölüm (Yüzde 24)

İnşaat/Yol: 54 ölüm (Yüzde 24)

Taşımacılık: 24 ölüm (Yüzde 11)

Metal: 19 ölüm (Yüzde 8)

Belediye/Genel İşler: 14 ölüm (Yüzde 6)

İş cinayetlerinin temel sebepleri arasında ise ihmaller zinciri dikkat çekiyor. İşçilerin yüzde 24'ü "Ezilme", yüzde 15'i "Yüksekten Düşme", yüzde 15'i ise "Trafik/Servis Kazası" nedeniyle yaşamını yitirdi.

EN ÇOK İŞ CİNAYETİ YAŞANAN İLLER

İş cinayetlerinin şehirlere göre dağılımında sanayi ve nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu İstanbul başı çekti. İstanbul'da 26 işçi hayatını kaybederken, onu 11 ölümle Bursa izledi. Kütahya ve Şanlıurfa'da 9'ar, Antalya ve Samsun'da ise 7'şer işçi yaşamını yitirdi.