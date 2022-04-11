HDP Cizre ilçe binasına polis baskını
HDP Cizre ilçe binasına polis baskını düzenlendi. HDP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan baskın görüntülerinde ilçe binasının cam ve kapılarının kırıldığı görüldü.
Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Cizre ilçe binasına polis baskını düzenlendiği duyuruldu.
HDP'nin hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Bu talan görüntüleri Cizre ilçe binamıza yapılan polis baskınından. Bu görüntüler iktidarın Cizre’nin direniş ruhundan ve partimizden korkusunun göstergesidir. Kitaba, siyasete, partimize, Cizre’ye düşman bu iktidar kaybetmeye mahkumdur."
Bu talan görüntüleri Cizre ilçe binamıza yapılan polis baskınından. Bu görüntüler iktidarın Cizre’nin direniş ruhundan ve partimizden korkusunun göstergesidir. Kitaba, siyasete, partimize, Cizre’ye düşman bu iktidar kaybetmeye mahkumdur. pic.twitter.com/lwSgOmNcS0— HDP (@HDPgenelmerkezi) April 11, 2022
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