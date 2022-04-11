HDP Cizre ilçe binasına polis baskını

11 Nisan 2022 Pazartesi, 13:36

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Cizre ilçe binasına polis baskını düzenlendiği duyuruldu.

HDP'nin hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bu talan görüntüleri Cizre ilçe binamıza yapılan polis baskınından. Bu görüntüler iktidarın Cizre’nin direniş ruhundan ve partimizden korkusunun göstergesidir. Kitaba, siyasete, partimize, Cizre’ye düşman bu iktidar kaybetmeye mahkumdur."