HDP Cizre ilçe binasına polis baskını

HDP Cizre ilçe binasına polis baskını düzenlendi. HDP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan baskın görüntülerinde ilçe binasının cam ve kapılarının kırıldığı görüldü.

cumhuriyet.com.tr
11 Nisan 2022 Pazartesi, 13:36
HDP Cizre ilçe binasına polis baskını
Abone Ol google-news

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Cizre ilçe binasına polis baskını düzenlendiği duyuruldu.

HDP'nin hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bu talan görüntüleri Cizre ilçe binamıza yapılan polis baskınından. Bu görüntüler iktidarın Cizre’nin direniş ruhundan ve partimizden korkusunun göstergesidir. Kitaba, siyasete, partimize, Cizre’ye düşman bu iktidar kaybetmeye mahkumdur."


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler