HDP Tekirdağ İl Başkanı tutuklandı
HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk, 'örgüt üyesi olmak' ve 'örgüt propagandası' yapmak suçlamalarından tutuklandı.
Tekirdağ'da, 'PKK soruşturması' kapsamında gözaltına alınan HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk, tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Direk, çıkarıldığı mahkemede, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarından tutuklandı.
Video Haberler
- 'Hep manipüle etmeye çalıştılar...'
- Kızına ‘atla’ diyen babaya 20 yıla kadar hapis talebi
- Beykoz'da korkunç kaza! 1 ölü, 1 yaralı
- Manisa'da sezonun ilk kirazı 700 TL'den satıldı
- 'Açlıktan öldük, kimsenin haberi yok!'
- İstanbul'da çadır ve karavan talebinde artış
- İstanbul'da korkutan yangın
- Evi sattı, kiracıyı sokağa attı
- Nisa bebeği sokağa terk eden anne hakim karşısında
- Boru fabrikası, atık suları dereye boşalttı
En Çok Okunan Haberler
-
- 6’lı masa aday konusunda uzlaştı
- Elon Musk'tan şaşırtan tweet: 'Kokain koyacağım'
- Ehliyet alımında yeni dönem!
- Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 'tehdit'
- Ankara'da film gibi esir takası
- İşte İmamoğlu'nun karşısına çıkacak aday
- 'Sanki kriz geçiriyordu, bir anda sinirlendi!'
- CHP'li Özel'den Erdoğan'a 'soyadı' yanıtı
- Zelenski'den 'maddi kayıp' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği açıldı!