HDP’nin İstanbul, Bingöl ve Edirne il başkanlarına gözaltı kararı

03 Haziran 2022 Cuma, 08:36

Tekirdağ merkezli 10 ilde yapılan soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimler arasında HDP’nin İstanbul, Bingöl ve Edirne başkanları da yer aldı.

İstanbul'da bulunan Halkların Demokratik Kongresi genel merkezi de operasyon kapsamında aranıyor.

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