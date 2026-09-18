Hekimler üç günlük eyleme hazırlanıyor: Bir ayrıcalık talebi değil

Hekim Birliği Sendikası, hekimlerin ekonomik, sosyal ve özlük haklarının geliştirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlık kurumlarında güvenli çalışma ortamının sağlanması amacıyla yürüttüğü girişimlerden sonuç alınamadığını belirterek 28- 29-30 Eylül tarihlerinde üç günlük eylem kararı aldı. Sendika, sorunları yalnızca dile getirmediğini, çözüm önerilerini de ilgili idari makamlara ilettiğini ve görüşmeler yapıldığını belirterek daha önce açıklanan beş talebin karşılanmadığını bildirdi.

Talepler şöyle: “Hekim nöbet ücretlerinin, mesleğin taşıdığı sorumluluğa uygun seviyeye yükseltilmesi, hekimlerin yıllık izinlerinde uygulanan teşvik kesintilerinin sona erdirilmesi, diş hekimleri ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimler için teşvik dağıtım oranının en az yüzde 36 olarak belirlenmesi, sabit ek ödemenin en az iki kat artırılması, aile hekimlerinin vekâletsiz izinlerinde uygulanan mali kesintilerin kaldırılması.”

Sendika, bu maddelerin bir ayrıcalık talebi olmadığını, hekimlik mesleğinin sorumluluğuna uygun, adil ve sürdürülebilir bir çalışma düzeni istediklerini vurguladı.