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Hekimlerden çalışma koşullarına tepki: 3 günlük eylem başladı

Hekimlerden çalışma koşullarına tepki: 3 günlük eylem başladı

28.09.2026 09:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Hekimlerden çalışma koşullarına tepki: 3 günlük eylem başladı

Hekim Birliği Sendikası, ekonomik, sosyal ve özlük haklarının geliştirilmesi talebiyle mesai saatleri içerisinde 3 günlük eylem başlattı. Sendika, taleplerinin karşılanmaması halinde eylemlerin kademeli olarak sürdürüleceğini ve iş bırakmanın da gündeme gelebileceğini açıkladı.
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Hekim Birliği Sendikası, hekimlerin ekonomik, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle 3 günlük eylem kararı aldı. Bugün başlayan eylemlerin mesai saatleri içerisinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Sendika, taleplerinin karşılık bulmaması halinde eylemlilik sürecinin aşamalı olarak sürdürüleceğini, gerektiğinde iş bırakma eyleminin de gündeme alınacağını duyurdu.

RANDEVUSUZ HASTALARA POLİKLİNİK HİZMETİ VERİLMEYECEK

Sendikanın açıklamasına göre eylem süresince, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu verilmemiş hastalara; acil ve kesintisiz yürütülmesi zorunlu sağlık hizmetleri dışında poliklinik hizmeti sunulmayacak.

Sendika ayrıca normal polikliniklerde randevu sürelerinin en az 10 dakika, diş hekimliği polikliniklerinde ise en az 30 dakika olması gerektiğini belirtti.

Bu sürelerin altında randevu oluşturulmamasını isteyen sendika, randevu aralıklarının da hekimin mesleki değerlendirmesine göre belirlenmesini talep etti.

"NÖBET ÜCRETLERİ ARTIRILSIN, İZİN KESİNTİLERİ KALDIRILSIN"

Hekim Birliği Sendikası'nın talepleri arasında hekim nöbet ücretlerinin artırılması da bulunuyor.

Sendika, yıllık izinlerde uygulanan teşvik kesintilerinin sona erdirilmesini ve 12 güne kadar olan yıllık izinlerde teşvik ortalamasının izin süresinin tamamında uygulanmasını istedi.

"TEŞVİK ORANI EN AZ YÜZDE 36 OLSUN"

Sendika, diş hekimleri ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimler için teşvik dağıtım oranının en az yüzde 36 olarak belirlenmesini talep etti.

Teşvik sistemindeki adaletsizliklerin giderilmesini isteyen sendika, sabit ek ödemenin de en az iki katına çıkarılarak emekliliğe tam olarak yansıtılması çağrısında bulundu.

Hekim Birliği Sendikası, taleplerinin karşılanmaması durumunda eylemlerin kapsamının genişletileceğini ve iş bırakma dahil farklı eylem biçimlerinin gündeme gelebileceğini bildirdi.

İlgili Konular: #grev #hekim #EYLEM

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