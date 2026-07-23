Hekimlerden hukuki güvence çağrısı: 'Korkuyla çalışan hekim güven içinde sağlık hizmeti sunamaz'

İstanbul'da dün Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen hekimler ve sağlık çalışanları, görev başındaki sağlık çalışanlarına yönelik hukuki müdahalelere tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, görev sırasında polis eşliğinde karakola götürülen bir beyin cerrahının yaşadığı süreç ile son dönemde hekimlerin karşı karşıya kaldığı adli uygulamaların sağlık hizmetine etkilerine dikkat çekildi. Katılımcılar, hekimlerin ayrıcalık değil, görevlerini hukuki güvence içinde yapabilecekleri bir çalışma ortamı talep ettiklerini vurguladı.

‘BİZ AYRICALIK İSTEMİYORUZ’

Ortak basın açıklamasını okuyan Dr. İsmail Mert Zure, üç yıl önce hastanede görev yapan bir beyin cerrahının, ameliyat ettiği hastanın refakatçisi olan bir hakimin şikayeti üzerine poliklinikte hasta muayene ettiği sırada polis eşliğinde karakola götürüldüğünü anımsattı. Zure, bu durumun yalnızca bir hekimin değil, sağlık çalışanlarının hukuki güvencesini, mesleki saygınlığını ve sağlık hizmetinin sürekliliğini ilgilendiren önemli bir konu olduğunu belirterek, “Biz ayrıcalık istemiyoruz. Yalnızca görevini yapan hekimin hukuk içinde korunmasını istiyoruz. Hukuk güvencesi olmayan bir hekim, güven içinde sağlık hizmeti sunamaz” dedi.

‘KOMPLİKASYON SUÇLA KARIŞTIRILMAMALIDIR’

Dr. Suna Dilbaz da yaşanan hukuki sürecin halen devam ettiğini belirterek görev başındaki tüm hekimlerin hukuk güvencesini gündeme taşımak amacıyla konuştuğunu söyledi. Dr. Alper Uysal ise özellikle komplikasyon gelişen vakalar sonrası hekimlerin karşı karşıya kaldığı adli süreçlerin mesleki kaygıları artırdığını ifade ederek, “Hiçbir hekim yargılanmaktan muaf değildir. Ancak bilimsel gerçekler göz ardı edilerek peşinen suçlu ilan edilmemelidir. Komplikasyon suçla karıştırılmamalıdır” diye konuştu.

ASİSTAN HEKİMLERDEN ORTAK MESAJ

Basın açıklamasında, Dr. Merve Yıldırım, görevleri nedeniyle isimleri paylaşılmayan iki asistan hekimin mesajını okudu. Mesajda, görev sırasında uğradıkları tehdit ve şiddete karşın hukuki süreçte mağdur olduklarını vurgulayan hekimler, “Talebimiz ayrıcalık değil, görevini yapan her hekimin hukuki güvence içinde mesleğini icra edebilmesidir” ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL TABİP ODASI'NDAN DESTEK

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Benan Koyuncu da son dönemde yaşanan gözaltı, tutuklama ve yargı süreçlerinin sağlık çalışanlarında ciddi endişe yarattığını belirterek, “Bizler mesleğimizi ancak hukuk güvencesi altında yapabiliriz. İTO olarak hekim arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.