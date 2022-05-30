Helikopter düştüğü iddiası ekipleri harekete geçirdi

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 23:00

Akşam saatlerinde, Körfez ilçesi Belen mevkisinde havada bir ışık süzmesi görenler helikopter düştüğünü iddia ederek, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Bölgede yapılan aramalara rağmen herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı. Sosyal medyada paylaşın görüntülerde havada bir ışık görüldüğü, ancak ne olduğu anlaşılamadı. Ekiplerin arama çalışmaları bazı noktalarda devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, havaalanlarından herhangi bir hava aracının düştüğüne dair bilgi de gelmedi.



