Hemşirenin 'burnunu kıran' sanığa 2 yıl 2 ay hapis

21 Aralık 2022 Çarşamba, 11:37

Ümraniye Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanı Mustafa Yaşar'ın burnunu kırdığı gerekçesiyle yargılanan Hakan Coşkun, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Hakan Coşkun katıldı.

"KALICI İZ OLUŞTURACAK ŞEKİLDE YARALADIĞI SABİTTİR"

Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan müşteki avukatı, "Sanığın, müvekkil Mustafa Yaşar'ı darbederek kemik kırığı ve kalıcı iz oluşturacak şekilde yaraladığı sabittir. Bu nedenle cezalandırılmasına ve indirim maddelerinin uygulanmamasına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Sanık avukatı ise, "Müvekkil eylemi, müştekinin kendisine karşı sarf ettiği küfürler nedeniyle ve zarar vereceğinden korkarak gerçekleştirmiştir. Öncelikle meşru müdafaa, mahkemenizce kabul edilmemesi halinde haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını, ayrıca daha önce sabıkası olmadığı ve sosyal durumu gözetilerek lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederiz" diye konuştu.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Hakan Coşkun'u, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapsi cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanık Hakan Coşkun'un, "Sağlık çalışanına yönelik tehdit" suçundan ise üzerine atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hakan Coşkun'un sağlık çalışanı Mustafa Yaşar'ı 11 Şubat 2022 tarihinde darp ve tehdit ettiği belirtiliyor.

İddianamede Hakan Coşkun'un 'Sağlık çalışanına yönelik tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 11 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.