Heniyye öldürülmeden önce 'bugünü' işaret etmişti: Kalabalık Ayasofya'da toplanmaya başladı
Suikast sonucu öldürülen Hamas lideri İsmail Haniyye, ölmeden önce, 3 Ağustos günü için, tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini, Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmak adına meydanlara çağırmıştı. Bu çağrıya yanıt vermek için kalabalık Ayasofya'da toplandı.
İran'da suikastla şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 3 Ağustos Cumartesi günü için tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini, Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmak adına meydanlara inmeye çağırmıştı.
Haniyye'nin kısa zaman önce yaptığı Filistin halkına destek çağrısı üzerine bugün saat 18.30'da İstanbul'da Ayasofya Meydanı’nda gerçekleştirilecek Filistin’e destek mitingi için binlerce kişi bir araya geldi.
Kalabalık, marşlar eşliğinde Heniyye'nin suikastına tepki gösterir iken İsrail aleyhinde sloganlar attı.
Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde Filistin’e destek için Ayasofya Meydanı'nda yurttaşlar toplanmaya devam ediyor.
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