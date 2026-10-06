Her 4 emekli hekimden 3'ü çalışmak zorunda hissediyor: Kendimizi güvende hissedebildiğimiz bir düzen istiyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tabip odaları, Tüm Emeklilerin Sendikası, SES ve Diş Hekimliği Sendikası emekli hekimlerinin sorunlarını ve taleplerini haykırmak nedeniyle Sağlık Bakanlığı önünde bir araya geldi. TTB Emekli Hekimler Kolu Başkanı Mehmet Çakmak altında 65 tabip odasının imzasının bulunduğu metni okudu.

"YOKSULLUK SINIRININ ÜZERİNE ÇIKARILMALI"

Uygulanan ekonomi politikaları, artan hayat pahalılığı ve gelir kayıplarının emekli hekimlerin yaşamını da giderek zorlaştırdığına dikkat çeken Çakmak, "Hekimler emekliliklerinde emeklerine yaraşır yaşam koşullarından yoksun bırakılmaktadırlar. 65 yaş üstü emekli hekimlerin yüzde 74'ü yani her 4 emekli hekimden 3'ü kendini yeniden çalışmak zorunda hissetmektedir.

Emekli hekim aylıkları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır. Çalışırken alınan ücretlerin emekliliğe yansıması sağlanmalıdır. Makam tazminatı nedeniyle ilave ödeme kapsamı dışında bırakılan hekimlerin mağduriyeti giderilmelidir. Emeklilik sonrası çalışan emekli hekimlerin ilave ödemeleri kesilmemelidir. Emekli hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırılmalıdır" diye konuştu.

"ÇALIŞAN VE EMEKLİ HEKİMİN DEĞERİ BİRBİRİNDEN AYRILAMAZ"

Sonrasında TTB Merkez Konseyi Başkanı Pınar Saip konuştu. Sorunlarını Sağlık Bakanlığı'na bir dosya halinde ilettiklerini aktaran Saip, "Hekimlik yıllar süren eğitimdir, uykusuz geceler, nöbetlerdir. İnsanın hayatına dokunmanın sorumluluğudur. İnsanın en kırılgan anında yanında olmaktır. Hekimin emeği değersizleştiğinde toplum kaybeder. Hekimin her döneminde kendisini güvende hissedebildiği bir düzen istiyoruz. Çalışan ve emekli hekimin değeri birbirinden ayrılamaz" dedi.