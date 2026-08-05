Her ay sessizce kesiliyor: Unutulan 'abonelikler' bütçeyi eritiyor

Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte bir zamanlar tek seferlik satın alınan birçok ürün ve hizmet, abonelik modeliyle sunulmaya başladı.

Video ve müzik platformlarının yanı sıra yapay zekâ uygulamaları, ofis yazılımları, bulut depolama hizmetleri, çevrim içi eğitim platformları, oyun servisleri, VPN ve antivirüs yazılımları da düzenli ödeme gerektiren hizmetler arasına girdi.

Abonelik ekonomisinin büyümesiyle birlikte hanelerin sabit giderleri de artıyor. Akıllı ev sistemleri, güvenlik kameralarının bulut kayıt hizmetleri, banka paketleri, kredi kartı üyelikleri, araç takip uygulamaları ve SMS servisleri de düzenli ödemeler listesine eklenirken, tüm bu harcamaların orta gelirli bir aile için aylık 2 bin ila 4 bin liraya ulaşabildiği belirtiliyor.

KÜÇÜK ÖDEMELER BÜYÜK YÜK OLUŞTURUYOR

İktidara yakın Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, uzmanlar, tek başına düşük görünen 79, 99 ya da 199 liralık abonelik ücretlerinin aynı anda çok sayıda hizmet için ödenmesi durumunda bütçede ciddi bir yük oluşturduğunu vurguluyor. Ücretsiz deneme süresinin ardından otomatik olarak ücretli üyeliğe dönüşen aboneliklerin ise çoğu zaman fark edilmeden aylarca sürdüğü ifade ediliyor.

ING Türkiye'nin araştırmasına göre katılımcıların yüzde 36'sı otomatik ödeme talimatına bağlı aboneliklerini unuttuğunu belirtiyor.

Uzmanlar, kredi kartı ekstrelerinin düzenli kontrol edilmesini, kullanılmayan aboneliklerin iptal edilmesini ve otomatik yenileme ayarlarının gözden geçirilmesini öneriyor.

ABONELİK EKONOMİSİ BÜYÜMEYİ SÜRDÜRÜYOR

Uluslararası araştırmalara göre küresel abonelik ekonomisinin büyüklüğü 2025 itibarıyla 550 ila 625 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Uzmanlar, pazarın önümüzdeki 8 ila 10 yıl içinde 1,5 ila 2 trilyon dolar büyüklüğe erişebileceğini öngörüyor. Dijital hizmetlerin yaygınlaşmasıyla birlikte abonelik modelinin hem dünya genelinde hem de Türkiye'de hane bütçelerindeki ağırlığını artırmaya devam etmesi bekleniyor.