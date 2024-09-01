Her yerde aranıyor… İstanbul’un ortasında Yargıtay savcısına saldırdılar!

Yayınlanma: 01.09.2024 - 21:33

Güncelleme: 01.09.2024 - 21:33

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, geçen günlerde oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını seyretmek istedi.

Ekol Haber’den Gökay Usanmaz’ın haberine göre, bir akrabasının kendisine bilet göndermesi üzerine maçı izlemek için akrabası ile iki araba Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na gitmek için yola çıktı. Savcı İşmen akrabası ile arabasını Kalamış'ta bir otoparka park edip maçı izlemeye gitti.

Maç çıkışı akrabası ile tekrar otoparka gelen savcı İşçimen, otopark ücretini ödemek için gişeye geldi. Bu sırada otopark görevlisi ‘sistem güncellemesi ve Z raporu alındığını’ söyleyerek beklemesini söyledi. Ancak arkasında bekleyen E.G ile T.T İlgün korna çalıp selektör yaparak duruma tepki gösterdi.

Söz konusu iki kişi, araçtan inerek savcı İşçimen’in yanına gelip hakaret etmeye başladı. Otopark görevlisinin durumu anlatmasına, İşmen’in kendisinin ‘savcı’ olduğunu söylemesine rağmen hakaretlerine devam eden ikiliden E.G, savcı İşmen’e yumruk ve tokatlarla saldırdı. Yere düşen savcıyı darbetmeye devam eden iki şehir eşkiyasının görüntüleri otopark kameralarına yansıdı.

Çevredekilerin duruma müdahalesi ile canını kurtaran savcı İşmen, Kadıköy İskele Polis Merkezi'ne gitti. Polis ekipleri tarafından hastaneye götürülerek darp raporu alınan savcı İşmen her iki kişiden de şikayetçi oldu.

SAVCI KARAKOLDA TEŞHİS ETTİ

Savcının verdiği ifade ve şikayeti üzerine polis ekipleri otopark kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Savcı İşçimen, polis merkezinde gösterilen kayıtlardan iki şüpheliyi teşhis etti.

7 SUÇ KAYDI VAR

Yapılan incelemede savcı İşçimen’e saldıran ikiliden T.T yakalanırken, firari olan E.G ise her yerde aranıyor. E.G’ün 7 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.