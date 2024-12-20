Herkesin sofrasında var... O ilde milyonlarca liralık sağlık skandalı: Yurttaşlara 'zehir' yedireceklerdi!

Yurttaşların sağlığını hiçe sayanlara yönelik operasyonlar ülke genelinde sürüyor. Son olarak Aydın’da jandarma tarafından Germencik otoyol gişelerinde durdurulan bir araçta piyasa değeri 2 milyon liradan fazla olan sağlığa uygun olmayan gıda maddesi çıktı. İşte ayrıntılar...

Herkesin sofrasında var... O ilde milyonlarca liralık sağlık skandalı: Yurttaşlara 'zehir' yedireceklerdi!
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İHA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 12:29

Aydın’da jandarma ekipleri tarafından Germencik otoyol gişelerinde durdurulan bir araç içerisinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 175 bin TL olan sağlığa uygun olmayan gıda maddesi ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

HERKESİN SOFRASINDA VAR...

Edinilen bilgiye göre, Germencik gişelerinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan kontrolde satışa hazır piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 175 bin TL olan 1 ton 994 litre karadut özü, 250 litre nar ekşisi, 135 litre nar özü, 90 litre kozalak özü, 90 litre damla sakızı, 75 litre yaban mersini özü, 70 litre süt reçeli ve 60 litre keçiboynuzu özü ele geçirildi.

400 BİN TL TUTARINDA CEZAİ İŞLEM

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere toplam 400 bin TL tutarında cezai işlem uygulanırken, şüpheliler hakkında adli ve idari süreç devam ettiği öğrenildi.


Etiketler: #Sağlık

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