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Heybeliada’da ormanlık alanda yangın

Heybeliada’da ormanlık alanda yangın

2.08.2026 11:46:00
Güncellenme:
İHA
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Heybeliada’da ormanlık alanda yangın

Heybeliada’da ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Olay, sabah saatlerinde Heybeliada Asafbey Plajı’nın üst tarafında bulunan ve "askeriye altı" olarak bilinen ormanlık bölgede meydana geldi. İddiaya göre alanda, elektrikten kaynaklı yangın çıktı.

Ağaçlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Adalar Orman itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle birlikte yangın, ağaçların yoğun olduğu bölgede rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Yangın #Heybeliada

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