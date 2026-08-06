Heybeliada Deniz Harp Okulu’nda yangın çıktı

Yangın, saat 18.00 sıralarında Heybeliada Deniz Harp Okulu yerleşkesinde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı.
Edinilen bilgiye göre, çatıda yürütülen tadilat sırasında tahta parçalarının tutuşması sonucu yangın başladı.
Binadan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangının büyüme ihtimaline karşı Maltepe ve Kartal'dan takviye itfaiye ekipleri arabalı vapurla adaya gönderildi.
Okulda öğrenci bulunmadığı öğrenilirken, yangın 19 araç ve 55 personelin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Heybeliada Deniz Harp Okulu’nun çatısında tadilat sırasında yangın çıktı— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) August 6, 2026
Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale devam ediyor pic.twitter.com/8oCoxsBrhN