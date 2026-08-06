Cumhuriyet Gazetesi Logo
Heybeliada Deniz Harp Okulu’nda yangın çıktı

Heybeliada Deniz Harp Okulu’nda yangın çıktı

6.08.2026 18:15:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Heybeliada Deniz Harp Okulu’nda yangın çıktı

Heybeliada Deniz Harp Okulu yerleşkesindeki 4 katlı binanın çatısında, tadilat sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yangın, saat 18.00 sıralarında Heybeliada Deniz Harp Okulu yerleşkesinde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, çatıda yürütülen tadilat sırasında tahta parçalarının tutuşması sonucu yangın başladı.

Binadan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının büyüme ihtimaline karşı Maltepe ve Kartal'dan takviye itfaiye ekipleri arabalı vapurla adaya gönderildi.

Okulda öğrenci bulunmadığı öğrenilirken, yangın 19 araç ve 55 personelin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İlgili Konular: #Yangın #Deniz Harp Okulu