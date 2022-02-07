Hiç tanımadığı üniversite öğrencisine dehşeti yaşattı
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde okuluna giden üniversite öğrencisi Aslı Gizem U.'ya yerden taş alarak başına vurduğu iddiasıyla tutuklanan şüpheli Özcan Mercan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Özcan Mercan hakkında "Silahla basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.
Olay, Emniyettepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde 20 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşti.Okula gitmekte olan Aslı Gizem U'ya, yolda giderken hiç tanımadığı Özcan Mercan yerden aldığı taşı kafasına vurdu.
Başına aldığı darbeyle kanlar içerisinde kalan Aslı Gizem U. korku içerisinde okuluna koştu.O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Aslı Gizem U.'ya ilk müdahaleyi okulundaki görevliler yaptı, daha sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Olayın emniyete bildirilmesinin ardından kamera kayıtlarını da incelemeye alan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Özcan Mercan'ı yakaladı.
Adliyeye çıkarılan Özcan Mercan 21 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüpheli Özcan Mercan'ın emniyete verdiği ifadesinde, işsiz olduğunu, maddi durumu nedeniyle hak ettiği hayatı yaşamadığından dolayı bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK
Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Özcan Mercan hakkında "Silahla basit yaralama" suçundan 6 aydan 1yıl 6 aya kadar hapis talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.
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