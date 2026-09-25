Hifa İkra dosyasında HSK başvurusuna ret

Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler’in, üç yaşındaki kızı Hifa İkra’ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı dava sürerken Hifa İkra ve annesi Fatma Nur Çelik, 2 Mart’ta Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde ölü bulundu. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, istismar davasındaki yargılama sürecinde mağdur çocuğun dinlenmesine ilişkin usullerin uygulanıp uygulanmadığının incelenmesi amacıyla Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) başvurdu. Derneğin başvurusu ve itirazları reddedildi. HSK Genel Kurulu’nun itirazın kesin olarak reddedildiğine ilişkin kararı da derneğe tebliğ edildi.

'AMAÇ ÇOCUĞUN YENİDEN ÖRSELENMEMESİ'

Cumhuriyet’e konuşan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Serenay Yaman, başvurunun temelinde çocuğun yargılama sürecinde korunması ve yeniden örselenmemesi olduğunu söyledi. Yaman, “Çocuğun cinsel istismarı dosyasında mağdurun yargılama sürecinde dinlenmesi üzerine, çocuk mağdurların korunmasına ilişkin usullerin uygulanması bakımından bu sürecin denetlenmesi gerektiğini düşündük. Bu nedenle Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na başvuruda bulunduk” dedi.

ÇOCUK MAĞDURLAR İÇİN ÖZEL USULLER

Çocuğun dinlenmesi sırasında özel usul ve güvencelerin gözetilmesi gerektiğini vurgulayan Yaman, HSK’nin 31 Ocak 2025 tarihli Ceza Mahkemeleri Tavsiyeleri’ne de dikkat çekti. Yaman, söz konusu tavsiyelerde cinsel istismar dosyalarında mağdur çocukların beyanlarının mümkün olduğunca Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) veya Adli Görüşme Odası (AGO) gibi uygun ortamlarda, sanıkla yüz yüze getirilmeden ve uzman aracılığıyla alınmasına ilişkin hassasiyetin ortaya konulduğunu belirtti.

Yaman, “Biz de başvurumuzda yaşanan sürecin bu açıdan incelenmesini ve ilgili usullerin uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesini talep ettik” diye konuştu.

HSK GENEL KURULU İTİRAZI DA REDDETTİ

HSK’ye iki ayrı başvuru ve itiraz yaptıklarını aktaran Yaman, başvurularının reddedilmesinin ardından itirazlarını da gerçekleştirdiklerini söyledi. Yaman, “Ancak tarafımıza tebliğ edilen 11 Eylül 2026 tarihli yazıyla, HSK Genel Kurulu’nun kararıyla itirazımızın reddedildiği ve kararın kesin olduğu bildirildi” dedi. Yaman, HSK başvurusunun kamuoyunun bilgisine sunulmasının önemli olduğunu belirterek, “Çünkü burada yalnızca tek bir dosya üzerinden değil, çocuk mağdurların adalet ararken yargılama sürecinde nasıl korunacağı üzerinden konuşuyoruz” ifadelerini kullandı. Hifa İkra ve annesi Fatma Nur Çelik’in bugün hayatta olmadığını hatırlatan Yaman, bu durumun yaşananların unutulacağı anlamına gelmediğini söyledi. Yaman, “Aksine adli süreçlerde çocukların korunmasına ilişkin güvencelerin neden önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. HSK’ye yaptığımız başvurunun temelinde de bu mesele var” dedi. Ayrıca istismar davasının bir sonraki duruşması ise 14 Ekim 2026 saat 10.00’da Anadolu Adliyesi’nde görülecek.