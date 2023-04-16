Hilal Kaplan'ın eşi Tevfik Emre Sarı sessizliğini bozdu: Evlendiği için linç edilen ilk insanlar olabiliriz

Yayınlanma: 16.04.2023 - 22:37

Güncelleme: 16.04.2023 - 22:38

Sabah gazetesi yazarı ve TRT Yönetim Kurulu üyesi Hilal Kaplan'ın sekiz ay önce boşandığı Süheyb Öğüt'le birlikte müşteki olarak katıldığı bir davada soyadının 'Sarı' olarak yazılması 'bilinmeyen' bir gerçeği ortaya çıkarmıştı. Gündeme bomba gibi düşen olayın ardından Kaplan’ın Milat yazarı Tevfik Emre Sarı ile evlendiği öğrenilmişti.

Gündeme bomba gibi düşen olay sonrası Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, evliliğine gelen tepkilere yanıt verdi. "Hayatım boyunca FETÖ ile iltisaklı hiçbir dava dosyasında adı geçmemiş, yargılanmamış, gözaltına alınmamış hatta ifade bile vermemiş birisiyim" diyen Sarı, "Mahlas bir soyad kullandığım için iftira senaryoları yazanlar hakkında da hukuki süreç başlatılmış ve devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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1. Geçmiş ile ilgili söyleyebileceğim çok şey var ama mahremimi kimsenin ayakları altına sermem. Her şeyden önce bir çocuğum var ve onun istikbâlini düşünmek zorundayım.



2. Boşanan ve sonradan evlenen ilk insanlar değiliz ama evlendiği için linç… https://t.co/MwPWbRyBJW — Emre Efser (@EmreEfser) April 16, 2023

Sarı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"1. Geçmiş ile ilgili söyleyebileceğim çok şey var ama mahremimi kimsenin ayakları altına sermem. Her şeyden önce bir çocuğum var ve onun istikbâlini düşünmek zorundayım.

2. Boşanan ve sonradan evlenen ilk insanlar değiliz ama evlendiği için linç edilen ilk insanlar olabiliriz. Buradaki amacın konuyu siyasi zemine çekmek olduğunun farkındayım. Geçmiş evliliğim süresince Hilâl Hanım ile hiçbir duygusal bağım olmamıştır. Bu iftirayı dillendirenler hakkında hukuki süreç başlatılmıştır.

3. “Yakın arkadaşım” olduğu iddia edilen şahıs ile hayatımda bir kez aynı ortamda bulundum. Kalabalık bir davetteki fotoğraf karesini kırpıp üzerine iftira senaryoları yazanlar hakkında hukuki süreç başlatılmış ve devam etmektedir.

4. Hayatım boyunca FETÖ ile iltisaklı hiçbir dava dosyasında adı geçmemiş, yargılanmamış, gözaltına alınmamış hatta ifade bile vermemiş birisiyim. Mahlas bir soyad kullandığım için iftira senaryoları yazanlar hakkında da hukuki süreç başlatılmış ve devam etmektedir.

5. Kaset ile genel başkan değiştiren ve teşkilatlarında taciz-tecavüzü rutin haline getiren CHP’nin trollerinden, katalogdan kendisine ve çevresine eş peşkeşleyen FETÖ’cülerden, küçücük kızları Kandil’deki örgüt liderlerinin haremine gönderen PKK’lılardan, sapkınlığını siyaset diye sunan renklilerden ahlak dersi alacak değilim.

6. Bugünden sonra da mahremim ile ilgili hiçbir konuyu kamuoyu ile paylaşmama gerek kalmayacağını umuyorum. Süreç ile ilgili titiz bir hukuki çalışma devam ediyor, edecek. Yasalar çerçevesinde hakkımızı aramakta kararlıyız."