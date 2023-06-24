Hilal Kaplan'ın Süheyb Öğüt ile boşanıp Tevfik Emre Sarı ile evlendiği ortaya çıkmıştı... Eski eş Asuman Karaca'dan 'özür' açıklaması

Yayınlanma: 24.06.2023 - 11:19

Güncelleme: 24.06.2023 - 11:28

Boşanmaya karşı yazılarıyla dikkat çeken Hilal Kaplan'ın geçtiğimiz aylarda Süheyb Öğüt ile boşandıktan 9 ay sonra Öğüt'ün arkadaşı olduğu iddia edilen Milat gazetesi'nden Emre Efser adıyla bilinen Tevfik Emre Sarı ile evlendiği ortaya çıkmıştı. Ardından Sarı'nın eski eşi Asuman Karaca, sosyal medya hesabından gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulunmuştu.

Karaca söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benim yeterince takipçim olmadığı için yeterince duyulmayacak mı??? 2015 yılında hayatıma girdi Tevfik Emre Sarı. Yıllarımı verdim ona bir de bir evlat. Sonunda aldatıldım. İşler büyümesin diye çocuğumuz var diye anlaşmalı boşandık. Mücahit Birinci de sözleşmemizi hazırladı. Mahkemeyi araya adam sokup öne çektiler. Ben de ne bu acele diye düşünüyordum. Hilal Kaplan sevdası imiş demek ki sebep. Ben de beni aldattığı görüntülü konuştuğu Antalyalı Beyza zannetmiştim. Yanılmışım. Ses kayıtları elimde. Hepsinin üstünü kapattım evladım için. Ama değmezmiş. Defalarca evli iken Hilal Kaplan ile yüz yüze görüştü. Hilal Kaplan da bu süreçte evliydi. Villasına gidip geliyordu demek ki alt Yapı hazırlığı yapılmış. Hilal Kaplan boşandığında bizim de aramız bozulmaya başlamıştı. Şimdi her şey bir anda gerçekleşti mi diyeceksiniz?"

KARACA'DAN HİLAL KAPLAN'A ÖZÜR

Karaca, 2 ayın ardından Kaplan ve Sarı hakkında attığı tweetleri silerek özür diledi.

Karaca, yaptığı paylaşımda, "Son iki ayda çok düşündüm ve bu konu ile ilgili son kez konuşmaya karar verdim. Bunları vicdanım hariç kimsenin baskısı ile yazmıyorum. Zaten böyle biri olmadığımı herkes anlamıştır. Eski eşim Emre Efser’in yeniden evlendiğini duyunca o anlık öfke ile Hilâl Kaplan’a haksız suçlamalarda bulundum. Emre’ye olan hırsımı ondan çıkardım. Yaptıklarım için kendisinden özür diliyor ve helallik istiyorum" dedi.