Hilmi Tuna Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı… Akılalmaz savunma: Evinden 29 milyon lira çıktı; ‘aylık gelirim 150 bin lira’ dedi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan Hilmi Tuna Kuriş’in Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki ifadesi ortaya çıktı.

Hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları bulunan Kuriş, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

“AYLIK GELİRİM 150 BİN LİRA”

Soruşturma kapsamında Kuriş’in adreslerinde yapılan aramalarda 200 kilo külçe altın ile milyonlarca lira değerinde döviz ele geçirildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah’ın haberine göre Kuriş, emniyetteki ifadesinde aylık gelirinin yaklaşık 150 bin lira olduğunu ve iç mimarlık yaptığını söyledi.

Ancak soruşturma dosyasındaki MASAK raporları ve emniyet analizlerinde, Kuriş’in geçmişte ortaklık ve yöneticilik yaptığı şirketlerdeki para hareketlerinin beyan ettiği gelirle örtüşmediği tespit edildi.

EVİNDEN 29 MİLYON LİRALIK DÖVİZ ÇIKTI

Kuriş’in Küçük Çamlıca’daki evinde yapılan aramada yaklaşık 29 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi.

Kuriş, paranın kaynağına ilişkin ise kendisi ve ailesinin yıllar içerisinde yaptığı birikimleri işaret etti. Paranın bir bölümünün mirastan, kalanının ise kişisel ticari faaliyetlerden elde edildiğini savundu.

Ümraniye’deki bir iş yerinde yapılan aramada ise 206 külçe altın ve yaklaşık 23 milyon lira değerinde döviz bulundu. Kuriş, çocukluk arkadaşı Erhan Yılmaz ile bağlantılı olan iş yerindeki para ve altınlardan haberdar olmadığını öne sürdü.

ŞİRKETİN PARA TRAFİĞİ 6,5 MİLYAR LİRAYI AŞTI

MASAK incelemesine göre, Alihan Kuriş’ten Hilmi Tuna Kuriş’e geçen ve 28 Aralık 2022’de Yusuf Bulut’a devredilen Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2023 yılından itibaren 6,5 milyar lirayı aşan bankacılık işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

Kuriş ise hisselerini devrettikten sonra şirketle herhangi bir bağının kalmadığını ve şirketin gerçekleştirdiği işlemler hakkında bilgi sahibi olmadığını savundu. Şirket faaliyetlerinin büyük bölümünün dayısı ve babası tarafından yürütüldüğünü iddia etti.

767 BİN LİRALIK PARA TRANSFERİNE “MEZAR BAKIMI” SAVUNMASI

Dosyanın mali incelemesinde Kuriş ile Alihan Kuriş’in asistanı Fahri Candemir arasındaki para hareketleri de incelendi.

İki isim arasında toplam 767 bin 678 liralık transfer tespit edildi.

Kuriş, söz konusu ödemelerin dedesi Süleyman Hilmi Tunahan’ın kabrinin bakım, temizlik ve çevre düzenlemesi için yapılan harcamalar olduğunu öne sürdü.

350 BİN DOLARLIK KRİPTO PARA TRANSFERİ

Mali incelemede ayrıca Erhan Yılmaz’a ait kripto cüzdandan Kuriş’le bağlantılı hesaplara 350 bin dolar tutarında USDT transferi yapıldığı tespit edildi.

Dosyada, Kuriş’in kripto para hareketlerinin vergi kaçırma şüphesi oluşturduğuna yönelik değerlendirmelere de yer verildi.

Kuriş, Erhan Yılmaz’la gerçekleştirdiği Düsseldorf ve Frankfurt seyahatlerini ise “çocukluk arkadaşıyla yapılan normal geziler” olarak açıkladı.

TAHSİSLİ ARAÇTA YAKALANMIŞTI

Hilmi Tuna Kuriş, 21 Ağustos’ta Muğla’da Erhan Yılmaz ve sürücü Mehmet Özmen ile birlikte eski bakan İdris Naim Şahin’e tahsisli araçta yakalanmıştı.

PTS kayıtlarında aracın kısa süre içerisinde İstanbul-Muğla arasında iki kez gidip geldiği tespit edilmişti.

Kuriş, yurt dışına kaçmaya çalıştığı iddiasını reddederek ifadesinde şunları söyledi:

“Muğla'ya sadece dinlenmek amacıyla gittim. Araçta çakar takılı olduğunu bilmiyordum, ben arka koltukta uyuyordum. Operasyon yapıldığını duyduktan sonra yakalanmasaydım İstanbul'a dönüp avukatlarımla görüşecektim. Polisler bizi durdurduğunda yakalandığımı anladım. Yurt dışına kaçmak gibi bir planımız yoktu.”