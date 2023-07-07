HiPP ile ruh ve beden zindeliği
Organik ham madde işleyicisi Alman markası HiPP’in ‘Ruh ve Beden Zindeliği’ içerikli Nefes Etkinliği, Mehmet Ustaoğlu PR tarafından Psikolog/Çocuk Gelişim Uzmanı Işıl Evrim Akgün eşliğinde Renaissance Polat İstanbul Otel’de gerçekleştirildi.
Alman markası HiPP, beslenmeden bebek bakımına kadar pek çok alanda geniş bir üretim ağına sahip olmasının yanı sıra ruh ve beden bütünlüğünü destekleyecek eğitimlere de oldukça önem veriyor.
Oyun kulüplerinden kamplara, sanat atölyelerinden yoga ve nefes çalışmalarına kadar düzenlediği etkinliklerle yaşama değer katıyor.
Renaissance Polat İstanbul Otel’in ev sahipliğinde gerçekleşen ‘HiPP ile Ruh ve Beden Zindeliği’ etkinliğinde sağlıklı atıştırmalıklar eşliğinde Psikolog/ Çocuk Gelişim Uzmanı Işıl Evrim Akgün doğru nefes teknikleri hakkında uygulamalı bilgiler verdi.
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