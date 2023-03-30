Hiranur Vakfı'nın kaçak külliyesi yıkılıyor

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 10:07

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 10:07

Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’nin 6 yaşından itibaren 'imam nikahıyla evlendirme’ adı altında yıllarca sistematik istismara maruz kaldığının anlaşıldığı skandalla gündeme gelen Hiranur Vakfı’nın kaçak binasıyla ilgili karar çıktı.

İBB İmar Müdürlüğü ekiplerinin Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki merkez binasında tespit ettiği mevzuata aykırı bir şekilde bloklar arasına yapılan kaçak külliye inşaatı bugün yıkılacak.



İBB ekiplerinin aralık ayında kaçak olduğu tespit ettiği bina mühürlenmişti. 5 blok için ruhsat alan, yapı ruhsatında bloklar arasını bahçe olarak gösteren Hiranur Vakfı’nın, mevzuata aykırı bir şekilde bloklar arasına kaçak külliye inşa ettiği tespit edilmişti. Kaçak yapısının yıkılması için verilen sürenin dolmasının ardından yıkımın vakıf tarafından gerçekleştirilmemiş olması durumunda İBB ekipleri tarafından bugün yıkılacak.



İBB ekipleri yıkım için bekliyor.