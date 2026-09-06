'Hırsız mı girdi?' diye şaka yaptılar, gerçek çıktı: 500 bin liralık altın ve döviz çalındı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde kadın kıyafetleri giyerek bir binaya giren 2 şüpheli, ikinci kattaki daireden yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve döviz çaldı.

Olay, 27 Ağustos Perşembe günü Gümüşpınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Saat 18.00 sıralarında işten dönen Fatoş Yılmaz ve eşi, evlerinin çelik kapısının kilitli olmadığını fark etti. Kapıda herhangi bir zorlama izi bulunmadığını gören çift, eve girdikten sonra altın ve dövizlerini sakladıkları yatak odasındaki bazayı kontrol etti.

Birikimlerini yerinde bulamayan çift, durumu polise bildirdi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde kadın kıyafetleri giyen 2 erkeğin binaya girdiği ve yaklaşık 20 dakika sonra çıktığı görüldü.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

“HIRSIZ MI GİRDİ DİYE ESPRİ YAPTIK”

Evlerinin kapısının kilitli olmadığını görünce eşiyle şakalaştıklarını anlatan Fatoş Yılmaz, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bu esprinin üzerine hemen altınlarımızın olduğu yere gittim. Maalesef yerlerinde yoktular. Yatak kaldırılmıştı. Bazanın kaldırıldığını gördüm. O zaman daha çok kafamızda netleşti. ‘Nasıl olur, tanıdık biri mi girdi?’ diye düşünürken kamera kayıtları her şeyi netleştirdi. 500 bin liraya yakın altın, dolar ve avro vardı.”

“SADECE BİZİM EVE GİRMELERİ TAKİP EDİLDİĞİMİZ İHTİMALİNİ GÜÇLENDİRİYOR”

Hırsızlığın gündüz saatlerinde meydana geldiğini söyleyen Yılmaz, eve akşam saatlerinde döndüklerinde durumu fark ettiklerini belirtti.

Yılmaz, “Sadece bizim eve girmiş olmaları, takip edildiğimiz ihtimalini güçlendiriyor. İçeri girdiğimizde eşim, ‘Bu kapıyı kilitlemiştim’ dedi. Ben de ‘Kilitlememişsin’ dedim. Birbirimize espri yapmamızın ardından, şaka da olsa koşarak içeri girdim ve kontrol ettim. Maalesef almışlar alacaklarını” dedi.

“GARDIROP AÇILMIŞTI AMA HER ŞEY ÇOK DÜZENLİYDİ”

Evin içerisinde çok fazla dağınıklık olmadığını belirten Yılmaz, “Çarşaf dağılmıştı, gardırop açılmıştı ama nedense her şey çok düzenliydi. Muhtemelen ellerinde bir cihaz var. Buluyorlar, dedektör gibi bir şey kesinlikle” ifadelerini kullandı.

Yılmaz’ın “dedektör” iddiasına ilişkin resmi makamlarca doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

“KAPIDA HİÇBİR ZORLAMA YOK”

Olayın ardından eve girerken tedirginlik yaşadığını anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

İstanbul’un Avcılar ilçesinde kadın kıyafetleri giyerek bir binaya giren 2 şüpheli, ikinci kattaki daireden yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve döviz çaldı.

Olay, 27 Ağustos Perşembe günü Gümüşpınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Saat 18.00 sıralarında işten dönen Fatoş Yılmaz ve eşi, evlerinin çelik kapısının kilitli olmadığını fark etti. Kapıda herhangi bir zorlama izi bulunmadığını gören çift, eve girdikten sonra altın ve dövizlerini sakladıkları yatak odasındaki bazayı kontrol etti.

Birikimlerini yerinde bulamayan çift, durumu polise bildirdi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde kadın kıyafetleri giyen 2 erkeğin binaya girdiği ve yaklaşık 20 dakika sonra çıktığı görüldü.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

“HIRSIZ MI GİRDİ DİYE ESPRİ YAPTIK”

Evlerinin kapısının kilitli olmadığını görünce eşiyle şakalaştıklarını anlatan Fatoş Yılmaz, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bu esprinin üzerine hemen altınlarımızın olduğu yere gittim. Maalesef yerlerinde yoktular. Yatak kaldırılmıştı. Bazanın kaldırıldığını gördüm. O zaman daha çok kafamızda netleşti. ‘Nasıl olur, tanıdık biri mi girdi?’ diye düşünürken kamera kayıtları her şeyi netleştirdi. 500 bin liraya yakın altın, dolar ve avro vardı.”

“SADECE BİZİM EVE GİRMELERİ TAKİP EDİLDİĞİMİZ İHTİMALİNİ GÜÇLENDİRİYOR”

Hırsızlığın gündüz saatlerinde meydana geldiğini söyleyen Yılmaz, eve akşam saatlerinde döndüklerinde durumu fark ettiklerini belirtti.

Yılmaz, “Sadece bizim eve girmiş olmaları, takip edildiğimiz ihtimalini güçlendiriyor. İçeri girdiğimizde eşim, ‘Bu kapıyı kilitlemiştim’ dedi. Ben de ‘Kilitlememişsin’ dedim. Birbirimize espri yapmamızın ardından, şaka da olsa koşarak içeri girdim ve kontrol ettim. Maalesef almışlar alacaklarını” dedi.

“GARDIROP AÇILMIŞTI AMA HER ŞEY ÇOK DÜZENLİYDİ”

Evin içerisinde çok fazla dağınıklık olmadığını belirten Yılmaz, “Çarşaf dağılmıştı, gardırop açılmıştı ama nedense her şey çok düzenliydi. Muhtemelen ellerinde bir cihaz var. Buluyorlar, dedektör gibi bir şey kesinlikle” ifadelerini kullandı.

Yılmaz’ın “dedektör” iddiasına ilişkin resmi makamlarca doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

“KAPIDA HİÇBİR ZORLAMA YOK”

Olayın ardından eve girerken tedirginlik yaşadığını anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

“Giden gitmiştir. Yakalanmaları içimi soğutacak. Eve girerken şüpheleniyorum. Kapıyı kilitleyerek girsem bile girerken ‘İçeride birine denk gelir miyim, evde biri var mı?’ diye korkuyorum. Kapıda hiçbir zorlama yok. Bunun teknikleri var, araştırdım. Onlar bu konuda gayet ustalaşmışlar.”