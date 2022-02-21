Hırsızı engellemeye çalışan cami imamı bıçaklandı
Bursa’da hırsızlık yapmak için camiye giren şüpheli kendisini engellemeye çalışan imamı 3 yerinden bıçaklayarak kaçtı.
Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canlılar Camii Kuran Kursu’na hırsızlığa giren şüpheliyi gören imam Halil Okumuş, hırsızı engellemeye çalıştı.
Ardından yaşanan arbedenin ardından şüpheli yanında getirdiği bıçak ile imamı 3 yerinden bıçakladı. Şüpheli olay yerinden hızlıca kaçarken imam bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Yardıma gelen vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalesinin ardından Halil Okumuş, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan imam Okumuş’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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