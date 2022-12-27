Hırsızlığa suçüstü yapan polis bıçaklandı: 3 gözaltı
Elazığ’da, suçüstü yakalanan 3 hırsızlık şüphelisinden 1'i, çıkan arbede polis memurunu bıçaklayarak yaraladı. Hastanede tedaviye alınan polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaçan şüpheli ve beraberindeki 2 kişi de gözaltına alındı.
Elazıığ'ın Çatalçeşme Mahallesi'nde hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Çıkan arbedede 3 şüpheliden 1'i, polis memurunu bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Polis memuru, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
Olay yerinde 2 kişi yakalanırken, kaçan şüpheli de kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Tedavisi süren polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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