Hırsızlığa suçüstü yapan polis bıçaklandı: 3 gözaltı

Elazığ’da, suçüstü yakalanan 3 hırsızlık şüphelisinden 1'i, çıkan arbede polis memurunu bıçaklayarak yaraladı. Hastanede tedaviye alınan polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaçan şüpheli ve beraberindeki 2 kişi de gözaltına alındı.

DHA
27 Aralık 2022 Salı, 09:38
Hırsızlığa suçüstü yapan polis bıçaklandı: 3 gözaltı
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Elazıığ'ın Çatalçeşme Mahallesi'nde hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Çıkan arbedede 3 şüpheliden 1'i, polis memurunu bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Polis memuru, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Olay yerinde 2 kişi yakalanırken, kaçan şüpheli de kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Tedavisi süren polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
 

 


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