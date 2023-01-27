Hırsızlık için girdiği evde Duriye'yi katletmişti: Cezası belli oldu

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 15:30

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 15:30

Yukarı Mahalle'de, 26 Şubat 2022'de evde yalnız olan Duriye Taşdelen, İzmir'de çalışan eşi Emrah Taşdelen ile telefonda görüntülü konuştuğu sırada hırsızlık yapmak için eve giren Nihat Kara'nın bıçaklı saldırısında öldü.

Yakalanıp, tutuklanan ve hakkında 'kasten öldürme' başta olmak üzere çeşitli suçlardan dava açılan Nihat Kara, Sivas 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü kez hakim karşısına çıktı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Duruşmaya Nihat Kara, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Son savunmasını yapan ve hakkındaki suçlamaları reddeden Kaya, "İsnat edilen eylemleri gerçekleştirmedim. Düriye Taşdelen ile 8 yıl komşuluğumuz vardı; kardeş gözüyle bakardım. Tırnak arasında DNA profilim tespit edilememiştir" dedi.

Emrah Taşdelen ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

CEZALARDA İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkemeye heyeti, Nihat Kara'ya 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet habis cezasına çarptırıldı.

Sanığa ayrıca 'yağma' suçundan 12 yıl, 'hürriyetten yoksun kılma' suçundan 4 yıl, 'uyuşturucu kullanma' suçundan 2 yıl, 'mala zarar verme' suçundan ise 1 yıl olmak üzere toplam 19 yıl hapis cezası verildi.

Heyet sanığın, isnat edilen 'cinsel saldırı' suçundan ise delil yetersizliğinden beraatine karar vererek, cezalarda herhangi bir indirime gitmedi.