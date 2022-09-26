Hırsızlık şüphelisi: Uyumak için girdim, sesinizi duyunca kalkmak zorunda kaldım

26 Eylül 2022 Pazartesi, 11:43

İnegöl'ün Hamidiye Mahallesi Sevinç Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, çatıda Ahlet Ç.'yi yakaladı. Şüphelinin üzerinden bıçak, el feneri, tornavida ve hırsızlık için kullanılacağı değerlendirilen çeşitli aletler çıktı.

"SESİNİZİ DUYUNCA KALKMAK ZORUNDA KALDIM"

Ahmet Ç., apartmanda oturanların, "Buraya neden çıktın?" sorusuna, "Sadece uyumak için girmiştim. Sesinizi duyunca kalkmak zorunda kaldım. Derdimi anlatamıyorum. Uyumak için çıktım" diye yanıt verdi.

Polis tarafından gözaltına alınan Ahmet Ç., sorgulanmak üzere ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.