Hizb-ut Tahrir’den ‘İslami eğitim’ kampanyası: Laik karma eğitim, ahlaki yozlaşmaymış!

Yeni eğitim-öğretim yılı dün okullardaki temizlik konusu başta olmak üzere çocukların beslenme, okula ilgileri ve eğitimcilere yönelik sorunlarla başlandı. Öğrenci sayısındaki düşüş ve yoksulluk artarken, gerici yapıların ise bu sorunlar üzerinden kendi projelerini geliştirdiği görüldü.

‘LAİK VE KARMA EĞİTİM HEDEF GÖSTERİLDİ’

Yargıtay’ca terör örgütü sayılan ve hilafet devleti kurmak için harekete geçen Hizbuttahrir bu kapsamda yeni bir kapmanya geliştirdi. Örgüt Türkiye propaganda yayını Köklü Değişim Dergisi’nin gençlik yapılanması üzerinden “Neslimiz Tehlikede Kurtuluş İslâmî Eğitimde” başlıklı bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında yapılan açıklamalarda laik ve karma eğitim hedef gösterilerek; söz konusu eğitim sisteminin öğrenciler arasında ayrışma ve gerilme oluşturduğu iddia edildi.

VAHYİN ÖNCELİĞİNDE EĞİTİM...

Yayımlanan açıklamada laik eğitim barınma, geçim ve güvenlik sorunları gibi bir sorun olarak sayılarak; “İçki, uyuşturucu ve fuhuş batağına saplanmış, çetelerin eline düşmüş yüzbinlerce çocuk ve gencimiz bir eğitim sorunudur. Ateizm, Deizm gibi hayatın anlamını yok sayan inanç krizleri, ruhi, ahlaki ve insani hiçbir kıymet gözetmeyen, sadece maddi değer peşinde koşturan, topluma ve insanlığa dair bir fikir ve çözüm üretmeyen zihniyet bir eğitim sorunudur. Hepimizin şikayet ettiği, üzüldüğü, dua ve gayretlerimize rağmen düzelmeyen bir sistemle İslami bir nesil yetiştiremiyoruz. Gençlerimizi, geleceğimizi koruyacak yegane sığnağın İslami eğitim sistemi olduğunu haykırıyoruz. İslam eğitimi ticarileştirmez, karma eğitime son vererek ahlaki yozlaşmayı bitirir. Vahyin önceliğinde aklı, bilimi ve teknolojiyi kullanarak hakiki bilginin öğrenilip amel edilmesini sağlar” ifadeleri kullanıldı.