Hizbullah 11. sözde alimler buluşmasını düzenlemek için harekete geçti: Diyanet’in camisini kullanacaklar!

Hizbullah’ın Türkiye’den Ürdün’e uzanan medrese ağını yürüten İttihadululema; 2015’ten beri düzenlediği “Alimler Buluşması” adlı çalıştayın 11’incisini gerçekleştirmek için harekete geçti. İttihadululema’nın 11. Alimler Buluşması’nı bu hafta sonu Diyarbakır’daki Selahhadin Eyyubi Camisi ve Külliyesi’nde gerçekleştirmesi planlanıyor. Diyanet’e bağlı olan camide 700 kişilik bir konferans salonu, bin 500 metrekarelik fuaye ve sergi salonu ile 500 araçlık otopark, 2 bin 400 metrekarelik bir kafeterya, kütüphane ve gençlik merkezi, yüz ölçümü 4 bin metrekareyi bulan ofis ve eğitim alanları bulunuyor.

10 FARKLI ÜLKEDEN KATILIMCI

Söz konusu çalıştaya Türkiye’nin yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak, İran, Suriye, Filistin, Mısır, Afganistan, Katar, Lübnan, Sudan ve Ürdün’den de sözde din adamlarının katılım sağlayacağı belirtiliyor. Bu kapsamda çalıştayda yer alması beklenen iki isim dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre; Suriye’de BAAS rejimine karşı 2012’de kurulan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu’nun (SMDK) kurucu başkanı ve ılımlı bir din adamı olarak tanınan Muaz el-Hatib ile IKBY’nin Fetva Kurulu Başkanı Dr. Ahmed Şafii çalıştayda konuşmacılar arasında yer alacak.

HEDEF: GENÇLERE DİNİ ÇAĞRI

Çalıştayın başlığının “Davette Yöntem ve Yeni Arayışlar” olacağı belirtildi. Çalıştayda ele alınacak konuların ise yasadışı medrese sistemi merkezli gençliğin bireyselleşme ve yanlızlaşma eğilimi, günümüz aile yapısı ve evlilik kurumunun durumu olduğu öğrenildi.

Çalıştayın içeriğine ilişkin ise İttihadululema’dan şu açıklama yapıldı: “İslam’ın doğru anlaşılması, yaşanması ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir sorumluluk üstlenen ulemanın öncülüğünde gerçekleştirilecek buluşmamızda; günümüz dünyasında davetin (tebliğ) karşı karşıya bulunduğu imkân ve zorluklar ele alınacaktır. Değişen iletişim araçları, toplumsal dönüşümler ve yeni nesillerin ihtiyaçları karşısında davet çalışmalarında takip edilmesi gereken yöntemler, yeni yaklaşım ve arayışlar kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir.”

TALİBAN DÜZENLİ TAKİP EDİYOR

Hizbullah’ın söz konusu gerici çalıştayına daha önceki yıllarda Afganistan’ı kontrol eden cihatçı terör örgütü Taliban’dan yetkililer de katılmıştı. Bu kapsamda; Taliban’ın sözcüsü Zebihullah Mucahid 2022’de, Taliban yönetimi İstanbul Konsolosu Ekber Azimi 2024’te ve Taliban Afganistan’ın Ankara Büyükelçisi Samiullah Farahmand 2025’te bu gerici toplantıyı takip eden isimler olmuştu.