Hizbullah’ın medrese yapılanması Suriye’de HTŞ’li yetkililerle görüştü, hocaları Menzil’i ziyaret etti

Hizbullah terör örgütünün medrese uzantısı olarak faaliyet yürüten ve ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yasadışı medreseler işleten İttihadululema (Alimler ve Medreseler Birliği) son dönemde dikkat çeken temaslarda bulundu. İttihadululema; 26-30 Ağustos arasında Suriye’de bir takım ziyaretlerde bulunurken, önceki gün de Menzil cemaatinin mevcut elebaşısı Saki Elhüseyni’yi ziyaret etti.

SURİYE’YE İKİNCİ ÇIKARTMA!

Cihatçı örgüt HTŞ’nin Suriye yönetimini ele geçirmesinin ardından, Türkiye’deki cemaatler de Suriye’ye açılmaya başladı. Bu kapsamda İttihadululema’nın Kasım 2025’te ilk ziyaretini yaptığı Suriye’ye ağustos ayında ikinci ziyareti yaptığı ortaya çıktı. İttihadululema Genel Sekreteri Muhammet Özer ve genel başkan yardımcısı Suat Yaşasın’dan oluşan heyet Suriye’de HTŞ’li yetkililerle görüştü. Bu kapsamda heyet; ilk olarak 26 Ağustos’ta Afrin Kaymakamı Xêro Davud, Afrin Müftüsü ve bazı ilçe yöneticileriyle bir araya geldi. Ardından heyet, 27 Ağustos’ta Suriye Müftüsü Şeyh Usame el-Rıfai’yi ziyaret etti. 28 Ağustos’ta da Halep Müftüsü İbrahim Şaşo’yla görüştü.

ŞARA’NIN DANIŞMANIYLA GÖRÜŞTÜLER

İttihadululema’nın Suriye ziyaretleri sırasında en dikkat çeken görüşme ise 30 Ağustos’taki Suriye Halk Meclisi Üyesi Mustafa Abdul-Rahman Abdi ziyareti oldu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara’nın danışmanlarından olan Abdi; yeni Suriye hükümeti ile SDG/YPG’nin bütünleşikleşmesi sürecini takip eden özel başkanlık ekibinin önemli bir üyesi olmasıyla biliniyor.

MENZİL’DE SAKİ’YE ÖZEL ZİYARET

İttihadululeme ayrıca; önceki gün Menzil cemaatinin mevcut elebaşısı Saki Elhüseyni’yi ziyaret etti. Görüşmede Hizbullah’ın sözde hocaları Vahdettin Kaya, Mehmet Şenlik ve Remzi Uçar yer aldı. Menzil cemaatinde ise son dönemde kardeşler arası süren miras kavgası kapsamında cemaatin medreselerinin boşaltılması ve bölüştürülmesi gündeme gelmişti. Bu açıdan ziyaret dikkat çekti.