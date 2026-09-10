Hizbullah vakıf ve siyasi uzantılarıyla laik, karma ve çağdaş eğitime karşı hamlelerini arttırdı: Hizbullah’tan gerici eğitim hamleleri!

Hizbullah terör örgütünün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yapılanması olarak bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu/Vakfı’nın (PSP) 18 yaş altı çocuklara ilişkin yaz boyunca kapsamlı gerici etkinlikler düzenlediği saptandı. Bu kapsamda PSP; özellikle doğu illerinde “Hayat Namazla Güzeldir” ve “Niyet ettim örtünmeye, emrin başım üstüne” adlı etkinliklerini eşgüdümlü ve planlı bir biçimde gerçekleştirdi.

‘KURAN’IN İSTEDİĞİ İNSAN MODELİ YETİŞTİRECEK EĞİTİM SİSTEMİ’

PSP tarafından okulların 26 Haziran’da tatile girmesiyle eğitime yönelik talep ve değerlendirilmelerin bulunduğu bir açıklama yayımladı.

Platformun açıklamasında; “Eğitim, sadece bilgi değil; ahlak, iman ve karakter inşasıdır. Notu değil, maneviyatı önceleyelim. Batı odaklı materyalist eğitim sisteminden vazgeçelim. Allah’a ve ahiret gününe gerçekten iman eden, kalbinde Allah korkusu taşıyan, Kuran’ın istediği bir insan modeli yetiștirecek yepyeni bir eğitim sistemi kuralım. Eğitim sistemimizin her kademesi, özellikle üniversiteler, Kuran-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye (İslamlık elçisinin onayladığı davranışlar) merkezli bir anlayıșla acilen gözden geçirilip yeniden yapılandırılmalıdır. Karma eğitim, ekran bağımlılığı ve manevi boşluk gibi konularda gerekli adımlar atılmalı; okullarımızı yeniden hidayet yuvaları haline dönüştürmeliyiz” denildi.

HÜDA PAR’DAN KARMA EĞİTİME YÖNELİK YASA TEKLİFİ GELDİ

PSP’nin söz konusu açıklamasının ardından, Hizbullah’ın siyasi uzantısı HÜDA PAR da 17 Temmuz’da 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nunda değişiklik yapılmasını öngören bir yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifle; yasanın 15. maddesinde değişiklik yapılarak, okulların bazı sınıflarının yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılarak karma olmayan eğitim yapılmasına olanak sağlanması yönünde düzenleme yapılması istendi.

ÇOCUKLARA NAMAZ KILDIRILDI

Hizbullah, vakıf ve siyasi uzantılarıyla karma eğitimin değiştirilmesine yönelik hamleler yaparken, PSP aracılığıyla ayrıca çocuklara yönelik gerici etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda PSP; ağustos ve eylül aylarında “Hayat namazla güzeldir” başlığıyla çocuklara yönelik 15 gün süren namaz, temel dini bilgiler ve İslamlık elçisinin yaşamının anlatıldığı kurslar gerçekleştirildi. Kursların sonunda çocuklara bulundukları kentlerde ya cami avlusu ya da millet bahçesi gibi toplu kullanım alanlarında cemaatle namaz kıldırıldı. Bu etkinliklerin Türkiye’nin 12 kentinde yapıldığı tespit edildi.

ÇOCUKLARA TESETTÜR TÖRENİ!

Bunun yanı sıra vakıf, 18 yaş altındaki kız çocuklarına yönelik de “Niyet ettim örtünmeye, emrin başım üstüne” etkinliği de gerçekleştirdi. Bu kapsamda, kutlama ve törenlerle kız çocuklarına tesettür/başörtüsü taktırıldı. Bu etkinliklerin de Türkiye genelinde 8 kentte gerçekleştirildiği görüldü.