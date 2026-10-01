Hizbullah ve Suriye’nin Türkiye'de gizli görüşme yaptığı iddiasına DMM'den yanıt

Reuters'ın Suriye yönetimi yetkilileri ile Hizbullah temsilcilerinin gerilimi azaltmak amacıyla Türkiye'de gizli bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki haberine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yalanlama geldi. DMM, görüşmenin MİT ev sahipliğinde gerçekleştiği iddiasının “tamamen asılsız” olduğunu bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin açıklaması şöyle oldu: “Bazı uluslararası medya organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan, "Suriye hükümeti yetkilileri ile Hizbullah yöneticilerinin MİT ev sahipliğinde Türkiye'de bir araya geldiği" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Söz konusu paylaşımlarda yer alan tarih, mekan, içerik ve temaslara ilişkin iddialar hiçbir gerçekliği yansıtmamakta olup tamamen kurgusal ve spekülatif niteliktedir.”

Kamuoyunun sadece resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."